I lavori di rifacimento del tappetino autostradale si sposteranno poi sul lato opposto e, dalle 9 di giorno 16 sino alle 24 del 18 giugno, verranno invece chiuse le rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.

Sono iniziate ieri mattina alle 9 le operazioni di scarificazione e asfalto sullo svincolo di Rometta. I lavori al momento stanno interessando le rampe di uscita dall’autostrada A20 verso Rometta e pertanto, sino alle 24 del 16 giugno, ne è stata disposta la chiusura sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo.

Rometta, fino a venerdì i lavori per il nuovo asfalto dello svincolo

