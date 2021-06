“La sfida del cambiamento, l’orgoglio delle radici, la metamorfosi a tavola” questo il tema che vedrà impegnato sulla scena di Taobuk, il festival letterario di Taormina, lo chef messinese Pasquale Caliri . L’appuntamento è giovedi prossimo alle 18 a Palazzo Ciampoli, l’ingresso è gratuito. Pasquale Caliri, Ambasciatore Del Gusto, chef del Marina Del Nettuno Yachting Club da anni presente alla manifestazione sotto la regia della madrina Antonella Ferrara, dialogherà con Fernanda Roggero giornalista de “Il Sole 24 ore”. Durante lo spazio verrà presentato il volume “Fuori Menù” (Luiss University Press) di Fernanda Roggero. Il libro ha il pregio di dare voce e luce a realtà d’eccellenza nel panorama enogastronomico nazionale, aziende che con grande passione, audace coraggio e fantasiosa sperimentazione, hanno saputo trasformare il gusto made in Italy in una metamorfosi della tradizione culinaria, che da sempre costituisce motivo di vanto del nostro Paese. Dal Nord al Sud, il libro è il ritratto di un’Italia sostenibile, legata al territorio e all’ambiente. L’appuntamento prevede anche un intervento di Josè Rallo, Cantina Donnafugata e di Nicoletta Picchio, direttrice della collana Bellissima LUISS University Press.

L’Ambasciatore Del Gusto Pasquale Caliri a Taobuk per le “Metamorfosi a tavola”

L’Ambasciatore Del Gusto Pasquale Caliri a Taobuk per le “Metamorfosi a tavola”

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.