ULTIMA ORA. Auto in fiamme sull’autostrada A20 sul viadotto Ritiro (Messina), all’altezza dell’uscita Giostra avvenuto nelle prime ore della mattinata. Un mezzo, verso le 8, è stato avvolto dalle fiamme probabilmente in maniera autonoma. Le fiamme sono state domate e al sono intervenuti in tempi celeri le squadre di soccorso del Consorzio Autostrade Siciliane e dei Vigili del Fuoco, che da qualche minuto stanno ripristinando la circolazione, prima bloccata, sul viadotto. Tuttavia si segnalano lunghe code. In particolare sul versante autostradale nord le auto sono incolonnate sino quasi al casello di Villafranca.

