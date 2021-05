Apparentemente si tratta di “fatti minori” che non meriterebbero un articolo o l’interesse della stampa. Ma il fattore sicurezza per i lettori di Oggi Milazzo sembra essere diventata una priorità E gesti che possono far sorridere o fare esclamare «ma sono sempre successi» destano non poche preoccupazioni in un territorio come quello di Milazzo dove la criminalità spicciola, i furti, le aggressioni, gli scippi sono stati sempre contenuti. Dopo la denuncia di una molestia con minacce sul lungomare di Ponente (LEGGI QUI), le risse domenicali, l’allarme del sindaco, un lettore ci scrive del tentato furto della sua moto 125 nella centralissima via Umberto I°. Ecco il testo inviato a redazione@oggimilazzo.it:

Tra le 23:45 e la mezzanotte del 19 maggio, in via Umberto I°, è avvenuto il tentativo di furto del mio scooter 125 posteggiato davanti alla mia abitazione. Due ragazzi, non riuscendo a mettere in motorino, hanno tentato di trascinarlo, passando per la strada interna di via Raffaele Colosi e, arrivati all’angolo di via Cordari, hanno posteggiato con il cavalletto il motore (sconosciuti i motivi).

In questo frangente, 4 ragazzi (3 uomini e una donna) che per motivi di necessità si trovavano in giro oltre il coprifuoco, rientrando nelle proprie abitazioni, hanno avvistato i ragazzi che, appena scoperte, hanno abbandonato il veicolo all’angolo e sono scappati verso la via Umberto I.

Dopo l’accaduto, dal libretto del ciclomotore i ragazzi mi hanno immediatamente contattato.

I malviventi, due maschi, di carnagione chiara, indossavano mascherina e felpa con cappuccio e sembravano non avere un età superiore ai 20 anni.

Un tentativo di furto che fa venire i brividi, che ci fa sentire insicuri: nella speranza che fosse solo una ragazzata ma con la consapevolezza che servano più controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto fino all’abolizione totale del coprifuoco.

LETTERA FIRMATA