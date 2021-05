Avviati oggi i lavori di messa in sicurezza della banchina della Ngonia del Tono che è stata interessata da un cedimento strutturale a seguito di eventi meteorici eccezionali che si sono registrati negli ultimi anni e al cattivo convogliamento delle acque dopo il rifacimento della piazza.

Dopo la consegna delle aree da parte del demanio (in quanto i manufatti ricadono nell’area di competenza dell’ente) l’impresa edile “Teatino Gaetano” – aggiudicataria dell’appalto per l’importo di 27.609,34 euro (oltre oneri per sicurezza e Iva) – ha proceduto alla recinzione del cantiere per dare esecuzione al progetto esecutivo redatto dall’ing. Fabio Marino per l’importo di 40 mila euro che consentirĂ – come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – di scongiurare ulteriori crolli limitando così i pericoli per la pubblica e privata incolumitĂ e contestualmente mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla Ngonia del Tono”.

