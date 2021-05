Nessuna risposta. Nessuna soluzione da studiare insieme. Nessuna riunione per definire le regole della ripartenza. I ristoratori e i liberi professionisti milazzesi non ci stanno più. Sfiniti da quattordici mesi di chiusura alzano il tono della voce. «Siamo – precisano – contro il governo regionale, che non si è opposto a nessuna delle scelte ministeriali neanche all’ultima settimana di zona arancione nonostante un Rt basso e contro i politici regionali». Un grido di rabbia che nulla adesso può placare. E che prenderà forma giovedì 13 maggio, quando alle 11, scenderanno in piazza non solo per protestare ma per fare i nomi di chi in questi mesi ha solo scelto la strada del silenzio. Il loro urlo, questa volta, si sentirà forte e chiaro fino a quando non verrà aperto un dialogo per individuare una soluzione definitiva. La riapertura è ormai vicina e in un momento così delicato nulla può essere lasciato al caso. «E’ fondamentale – dicono – programmare tutto nei minimi dettagli per evitare nuove chiusure. Prima fra tutti – dicono – deve scendere in campo la Regione. Deve individuare e stanziare fondi per consentire una ripartenza migliore e definitiva. Attaccheremo tutti quelli che fino ad oggi non hanno fatto nulla per aiutarci».

