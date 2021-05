Sempre meno casi covid a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, gli attuali positivi sono oggi sessanta. Un calo in linea col trend nazionale che porta a sperare nella modifica del colore della nostra Regione da “arancione” a “giallo” per consentire la ripartenza soprattutto delle attività di ristorazione, visto che ormai la stagione estiva può ritenersi, alla luce delle temperature di questi giorni, ufficialmente aperta.

«In ogni caso – puntualizza il sindaco Pippo Midili – non biosgna abbassare la guardia e rispettare in modo rigoroso le prescrizioni ministeriali».

