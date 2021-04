Scicolone ha chiesto a Gino Puglisi , presidente facente funzioni dell’ente, una serie di documenti che regolano la vita della Lucifero (regolamenti, pianta organica, trattamenti economici del personale), atti d’indirizzo rivolti al segretario e relativi atti successivi, criteri applicati per le assunzioni e modalità utilizzate per i pagamenti bancari (recherebbero solo la firma del segretario nonostante il regolamento preveda anche la firma del presidente).

Scintille alla Fondazione Lucifero. Il consigliere di amministrazione Franco Scicolone , recentemente reintegrato su disposizione del tribunale dopo essersi opposto ad un tentativo di decadenza, intende fare chiarezza su una serie di procedure e prassi che interessano la gestione dell’Ipab, proprietaria delle aree più pregiate di Capo Milazzo, da sempre in prima fila per il sostegno e la tutela dei minori con disagi.

