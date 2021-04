Un attestato di benemerenza a Antonino Trio, campione italiano indoor 2021 nella disciplina del salto in lungo. Il riconoscimento all’atleta milazzese verrà consegnato domani, lunedì 19 durante la seduta del consiglio comunale riunito dal presidente Alessandro Oliva in sessione ordinaria.

L’atleta cresciuto a San Pietro, frazione milazzese, indossa la maglia azzurra dell’Italia e si è confrontato con gli atleti più forti a livello internazionale. Lo scorso 20 febbraio con un salto di 7,94 ai campionati Italiani indoor di Ancona ha conquistato il titolo e l’accesso ai campionati europei al coperto di atletica leggera a Torun, in Polonia dove però non è riuscito a passare alla fase finale. I Risultati avuto da Trio negli ultimi anni hanno spinto i consiglieri Giuseppe Crisafulli, Lorenzo Italiano e Antonio Amato a presentare una mozione per la consegna del riconoscimento, successivamente approvato in consiglio comunale in maniera unanime da tutti i diversi schieramenti politici.