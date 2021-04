Milazzo, pubblicato il bando per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti

Il dirigente del 2° settore Finanze e Tributi ha avviato le procedure per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che rimarrà in carica nel triennio 2021/2024.

Gli uffici del settore economico-finanziario hanno pubblicato il bando per acquisire le domande di partecipazione dei professionisti interessati che dovranno possedere determinati requisiti quali l’iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l’avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno della durata di tre anni; il conseguimento, nell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta consegnandola all’ufficio protocollo del Comune, a mezzo raccomandata o tramite Pec entro il prossimo 15 maggio.

I tre membri dell’Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico tra coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti.