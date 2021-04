Svincolati Milazzo/Orlandina Lab 102-94. Parziali : 22-16 43-41 72-69. Tornano al successo gli Svincolati Milazzo che hanno la meglio sull’Orlandina Lab in un match molto intenso e combattuto sino ai minuti finali. Palla a due ed è capitan Barbera, per i padroni di casa ad iscriversi per primo a referto con una tripla. I milazzesi spingono e dopo una bella penetrazione di Alberione vanno sul 6-1. Gli ospiti con Klevinskas in evidenza accorciano ed a 5’50 dalla prima sirena il punteggio è 8-5. Roso inizia ad ergersi a protagonista, saranno 25 i punti finali per lui, facendo valere la sua fisicità sotto canestro . Ottimo anche l’impatto con la gara di Varotta che porta gli Svincolati sul +9 , punteggio 17-8 . L’Orlandina però non molla e grazie ad un ottimo Triassi riduce il gap subito e chiude la prima frazione sul -6 . In avvio del seconda quarto arriva la realizzazione da oltre l’arco di Scozzaro , è +9 per i ragazzi di Coach Maganza che però perdono Varotta costretto a lasciare il campo dopo un colpo fortuito al volto.

I paladini non demordono e si riportano sotto, il duo Klevinskas -Ellis spinge la propria compagine riportandola sul -3 a 7’42 dal riposo. La panchina di casa chiama timeout ed al rientro è Coppola a colpire dalla lunga distanza per il + 6 Svincolati. La giovane Orlandina reagisce ancora ed il Lituano Klevinskas, 29 punti totali ed ex di turno, riporta i suoi sul -1 . È ancora Barbera con quattro punti consecutivi a rilanciare i mamertini , 40-35 a 1’45 dal termine del periodo . Ma come accaduto in precedenza gli ospiti accorciano ancora ed operano anche il sorpasso, è + 1 Orlandina Lab . Nei secondi finali un gioco da tre punti di Alberione riporta avanti la squadra del presidente Giambo’. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 43-41 . Si torna in campo e come ad inizio delle frazioni precedenti giunge una nuova tripla per gli Svincolati , è il turno di Piperno per il +5 .Pronta è la risposta dei ragazzi di coach Brignone, Tierumnieks realizza anch’egli dalla distanza e dopo una nuova realizzazione di Ellis arriva il vantaggio ospite . Vantaggio che però dura poco poiché è ancora Roso a realizzare per il controsorpasso.

Equilibrio nei minuti a seguire con il tabellone che segna il risultato di 57-55 a 4’50 dalla penultima sirena . Entrambe le squadre si alternano nelle segnature ed i nuovi tentativi di allungo degli Svincolati vengono bloccati sul nascere, la tripla di Iannello allo scadere chiuderà il terzo periodo sul punteggio di 72-69 . Nei dieci minuti finali ancora un sostanziale equilibrio sino a 6’35 dalla sirena , punteggio 79-79. Roso prima e le due bombe consecutive di Iannello dopo portano gli Svincolati Milazzo sul + 9 a 2’45 dalla fine. Il match sembra chiuso ma alcuni errori di concentrazione di Barbera e compagni riportano gli ospiti sul -5 ad 1’40 dal termine. Nel minuto finale i Maganza boys, con Scozzaro e Iannello, vanno a segno allungando ancora. Giunge così la sirena finale che sancisce la vittoria degli Svincolati con il punteggio di 102-94 .

Svincolati Milazzo: Varotta 7 Roso 25 Coppola 8 Barbera 15 Siracusa n.e., Molino 1 Scozzaro 12 Iannello 10 Alberione 21 Scardi n.e., De Paoli , Piperno 3

All. Maganza. 1′ Assistente Cutugno. 2′ Assistente Catanesi

Orlandina Lab: Giacoponello, Ellis 26 Spada , Carlostella ,Pizzurro n.e., Triassi 19 Colica n.e.Telesca n.e.Triolo n.e. Klevinskas 29 Tierumnieks 18 Dore 2

All. Brignone

ARBITRI: Brusca- Barone