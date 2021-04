Olivarella in lutto. A causa del Covid è prematuramente scomparsa Rosanna Giaimis, 56 anni, la direttrice dell’ufficio postale della frazione tra Milazzo e San Filippo del Mela. Si trovava ricoverata all’ospedale Papardo a causa della complicanza legata al terribile virus pandemico. Originaria di Furnari, dal 1998 guidava l’ufficio postale di Milazzo che accoglie utenti sia di Milazzo che di Barcellona. Un mese fa aveva perso il padre, sempre a causa del Covid. Una Santa Messa in suffragio sarĂ celebrata mercoledì 14 aprile alle ore 16 nella Chiesa di Tonnarella di Furnari.

