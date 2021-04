Otto grammi e mezzo di cocaina destinate alle Isole Eolie per “ravvivare” il week-end pasquale ai turisti. Nel corso di servizi anti-droga effettuati ieri, i poliziotti del Commissariato di Milazzo, coordinati dalla dirigente Lara La Rosa, assieme ai militari del Gruppo Guardia di Finanza di Messina, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un quarantaduenne con pregiudizi di polizia a suo carico, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cocaina destinata alle isole Eolie per le feste pasquali, arresto nel porto di Milazzo

Cocaina destinata alle isole Eolie per le feste pasquali, arresto nel porto di Milazzo

