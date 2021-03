DIETRO LE QUINTE. Secondo i racconti di ambienti vicini all’amministrazione il provvedimento del Demanio avrebbe scatenato le ire dei vertici comunali. Non solo sarebbe arrivata a ciel sereno ma, a preoccupare, potrebbe essere il paventato sversamento di liquami che – se confermato – potrebbe presagire un rognoso reato ambientale da gestire.

Come disposto dall’ordinanza oggi pomeriggio i tecnici del palazzo municipale stavano effettuando le misurazioni per delimitare l’area. Il comune avrà il compito di vigilare e apporre i cartelli del divieto.

Nell’ordinanza 6/ 2021 a firma dell’ingegnere Giampaolo Nicocia, dirigente della struttura territoriale Ambientale della Regione Siciliana, notificata al comune lo scorso 15 marzo, si dispone con effetto immediato la porzione di lungomare tra la via Spiaggia di Ponente, la via Orgaz.

Il demanio marittimo ha interdetto un nuovo tratto di spiaggia nel lungomare di Ponente, all’altezza della frazione di Santa Marina, poichè è stata accerta la presenza di una nuova discarica dopo quella riportata alla luce dalle onde del mare l’anno scorso. In questo caso si tratta di un deposito di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie oltre che di sversamento di liquami. La parte più evidente è costituita da una montagnola ben visibile anche dalla strada che si staglia sul terrapieno.

