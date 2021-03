I capigruppo consiliari, all’unanimità, hanno concordato e sottoscritto una mozione formulata dal consigliere Rosario Piraino che prevede l’intitolazione dell’Aula consiliare ai giudici uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel corso della riunione si sono impegnati a votarla nella prima seduta utile.

DIETRO LE QUINTE. – Rosario Piraino era stato già promotore nel 2016 della stessa proposta ma era stata bocciata dall’aula. Oggi si riprende la rivincita. Cinque anni fa non si contestava l’alto valore morale dei giudici ma era stata ritenuta solo una “operazione d’immagine”. Qualcuno aveva sostenuto, ad esempio, che se si fosse voluto dare un segnale di condanna alla mafia sarebbe stato più giusto intitolarla ad un “martire” milazzese come la giovanissima Anna Cambria uccisa per un fatale errore durante un regolamento di conti all’uscita di un bar nel centro di Milazzo.