Il lotto ABV2856 di vaccino anticovid Astra Zeneca ritirato in maniera cautelativa dall’Aifa, l’Agenzia nazionale del farmaco, era stato in parte distribuito anche all’ospedale di Milazzo dove è stato di fatto stoccato ma somministrato, principalmente, negli ambulatori di Messina. L’Azienda sanitaria provinciale sta richiamando tutti coloro che hanno ricevuto il farmaco per verificare lo stato di salute e, fino a questo momento, non sarebbero stati riscontrati casi a rischio. Chi avesse dubbi può controllare il lotto nel certificato rilasciato dopo la vaccinazione sotto il QR code.

In Sicilia sarebbero stati registrati tre casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il lotto è diverso da quello distribuito in 17 Paesi europei e bloccato da 5, ultima oggi la Danimarca, anche in questi casi per eventi avversi di tipo trombotico.

Il lotto ABV2856 è stato utilizzato anche a Messina: è arrivato all’Asp il 15 febbraio, alla farmacia dell’ospedale di Milazzo per la precisione, e da allora sono state già somministrate 3 mila dosi in tutta la provincia. Ne sono rimaste inutilizzate 73, che sono state ritirate, in attesa di informative più dettagliate da parte dell’Aifa. Non sono giunte all’Asp segnalazioni di eventi collaterali gravi (reazioni quali febbre, nausea e classici sintomi influenzali sono considerati nella norma).