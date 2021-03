Il conducente di una Fiat Punto bianca ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato a tutta velocità contro il muro di un palazzo – sede dell’Inail – che si affaccia su Piazza Roma. L’incidente autonomo è avvenuto ale 16,50 nei pressi della rotatoria posta all’incrocio tra le vie Cristoforo Colombo, Impallomeni e Umberto I°.

L’uomo, pare un pensionato, proveniva dal Borgo e dopo avere evitato la rotatoria si è diretto a tutta velocità contro il muro del palazzo che fa angolo, noto per ospitare gli uffici dell’Inail. Non è escluso che abbia avuto un malore mentre guidava. In attesa del 118 il pensionato in stato confusionale per avere sbattuto contro il parabrezza del mezzo, è stato soccorso dai passanti e, in particolare, da un commerciante che gestisce un noto bazar in via Colombo. A causa dell’incidente si sono create file di automobili nella zona.