Milazzese coinvolto in un incidente stradale sulla A20 all’altezza di Caronia. L’uomo a bordo della sua Tiguan che procedeva in direzione Palermo, per cause ancora in fase di accertamento, non è riuscito ad evitare il restringimento ad una corsia del viadotto Buzzaa (uno di quelli in questo momento sotto sequestro), balzato sulla cuspide del guard rail che invitava a cambiare corsia ha percorso “volando” oltre sessanta metri a cavallo della protezione, restando miracolosamente illeso (in sostanza la cuspide avrebbe fatto da trampolino).

G. M., 45 anni, infatti, è uscito della sua vettura in stato confusionale ma senza aver riportato ferite. Sul posto è intervenuta la stradale di Sant’Agata di Militello.

