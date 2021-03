“La categoria dei giornalisti sarà inserita tra quelle essenziali da vaccinare contro il covid”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in un’intervista all’emittente televisiva privata di Catania Rei Tv. Razza ha affermato che “tutte le categorie maggiormente esposte, inclusa quella dei giornalisti, saranno comprese nella campagna di vaccinazione dei servizi essenziali che comincia questa settimana”. Plaude a questa decisione Assostampa Catania che già ad inizio anno aveva chiesto alla Regione di inserire gli operatori dell’informazione tra le categorie prioritarie da vaccinare. «I giornalisti – ribadisce il segretario Orazio Aleppo – hanno svolto e continuano a svolgere un servizio pubblico essenziale nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto. Una categoria esposta quotidianamente al rischio contagio, con innumerevoli casi registrati e purtroppo anche decessi, per garantire ai cittadini il diritto ad essere informati correttamente e che per questo è giusto salvaguardare”.

Nel VIDEO la dichiarazione dell’assessore Ruggero Razza: