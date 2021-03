E’ prevista per domani, alle 11, l’inaugurazione della “Cabina d’Autore” di E-Distribuzione di via Cosenz. Il progetto nazionale di riqualificazione delle cabine elettriche è, infatti, arrivato anche a Milazzo. Grazie all’artista Andrea Sposari che è stato scelto dalla più grande società in Italia nel settore della distribuzione e misura di energia elettrica per dipingere la prima cabina elettrica nella provincia di Messina. All’iniziativa, organizzata nel pieno rispetto delle norme anti-covid, sarà presente il sindaco Pippo Midili e il responsabile provinciale di E-Distribuzione Felice Sallustio.

Titolo dell’opera è “Perché noi siamo Dei”, un lavoro che prende ispirazione dal celebre Gattopardo e che vuole essere un omaggio alla nostra terra. Il suo significato verrà spiegato nel dettaglio dallo street artist in arte Spos.Art.

Le potenzialità della street art come elemento di innovazione e riqualificazione per il territorio sono state intercettate quindi anche da E-Distribuzione. La materia prima, infatti, non manca: sono numerose le infrastrutture elettriche, come le cabine secondarie, che possono trasformarsi in opere d’arte grazie all’immaginazione di artisti e writer. Le cabine, che già svolgono un ruolo fondamentale per garantire il servizio elettrico, possono diventare anche elementi di pregio estetico integrati sempre di più nel paesaggio.