In occasione della “Giornata dei Beni culturali siciliani”, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, mercoledì 10 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 il Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” (ex Carcere Femminile) sarà visitabile in conformità alle normativa anti-Covid.

Si tratta dell’iniziativa istituita la scorso anno dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per legare il ricordo dell’archeologo siciliano e assessore regionale, scomparso nel disastro aereo in Etiopia il 10 marzo 2019, alla promozione e alla fruizione del patrimonio culturale della Sicilia.

«L’apertura del Museo Ryolo – si legge in una nota – si rende ancor più doverosa in considerazione dell’omaggio che Sebastiano Tusa tributò a Luigi Rizzo ed alla nostra Cultura del Mare in occasione dell’inaugurazione del punto espositivo nel Molo Marullo allestito da Storia Patria Milazzo».