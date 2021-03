Marzo è il mese dedicato a San Giuseppe. A Milazzo, e in particolare nella zona del Borgo dove si trova la chiesetta dedicata al padre di Gesù, la devozione è forte. Le celebrazioni saranno ridotte a causa della pandemia. Questo il programma dei festeggiamenti che si terranno nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario:

● da Mercoledì 10 a Giovedì 18 Marzo

NOVENA IN ONORE A SAN GIUSEPPE

Ore 17:00 Recita del S.Rosario .

Ore 17:30 Novena a San Giuseppe .

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica .

● Venerdì 19 Marzo 2021

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 18:00 Solenne Celebrazione Eucaristica, con l’Atto di Affidamento alla Città per la Sua santa protezione.

BENEDIZIONE DEI PANI

In rispetto delle norme vigenti anti covid, per quest’anno la distribuzione dei pani non verrà effettuata, ma a conclusione di ogni Celebrazione verranno benedetti i pani che ognuno vorrà portare dalla propria abitazione.