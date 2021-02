Non sono solo incivili i cittadini ma il Comune è assente. Con questa motivazione oggi pomeriggio i gruppi ornanizzati della gradinata “Gioventù Vecchie Maniere” e “Vecchi Ultras 1984” hanno ripulito il viale principale del Capo di Milazzo raccogliendo sei sacchi di spazzatura.

«Un gesto fatto per mettere in evidenza – precisano – come sempre più spesso la gente fotografa le bellezze di Milazzo dimenticando di rispettarle. A questo va aggiunta la poca presenza del Comune che non riesce a gestire bene la situazione».

Ormai da un anno gli ultras sono sempre più attivi con iniziative di questo tipo nel sociale ancora di più adesso che il campionato è fermo. Dimostrando in questo modo come hanno a cuore il rispetto della città aldilà degli eventi sportivi.

Al termine della racconta sul posto è stato appeso uno striscione che chiarisce con la frase “Cittadini incivili, Comune assente. Ultras sempre presenti” il senso dell’iniziativa.