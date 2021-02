ARTICOLO AGGIORNATO. Prima di svuotare la cassetta delle offerte si fa il segno della croce e poi scappa con il magro bottino. Il video del “ladro di offerte” all’interno della chiesa del Sacro Cuore, è stato pubblicato sui social dal parroco padre Dario Mostaccio.

Nel giro di poche ore è diventato virale. Ironico anche il commento del dinamico sacerdote a capo della parrocchia più popolosa di Milazzo: “Lupin passò alla storia come il “ladro gentiluomo”… il mio “mister X” passerà alla storia per il “ladro religioso”, prima di svuotare la cassetta si fa un bel segno di croce davanti la statua di Maria i nostri anziani direbbero “lassamu fari a Diu”“, ha commentato ironico.

Decine i commenti su Facebook. «Se avesse chiesto direttamente al parroco avrebbe sicuramente avuto molto di più», commenta amara Rita. «Quanta disperazione … fa molto riflettere», sottolinea Maria Concetta. «Lupin si metteva la mascherina almeno», ironizza Peppe.

AGGIORNAMENTO. Dopo le polemiche sui social scaturite dal post dei Padre Dario Mostaccio, il sacerdote ha deciso di rimuoverlo anche se l’autore del gesto non è riconoscibile. «Post eliminato. Qualcuno, giustamente, si è turbato – ha scritto – La mia voleva essere solo ironia, purtroppo poco compresa. Non giudico la persona, se avesse chiesto avrei approfondito la conoscenza per capire il bisogno. Spero che coloro che sono rimasti scandalizzati possano perdonare questa mia leggerezza ed eventualmente giudicarmi per conoscenza diretta. Spero possano anche essere comprensivi quando altri gesti simili, sicuramente per bisogno, saranno compiuti in abitazioni private».