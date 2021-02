Borgo e porto di Milazzo, controlli per rispetto pass e disco orario. Occhio alle auto abbandonate

Dalla prossima settimana sarà avviata una capillare attività di controllo delle zone del Borgo e del porto per verificare – nella prima area – il rispetto degli accessi e della sosta che saranno consentiti a coloro in possesso di regolare pass. A comunicarlo il comandante della polizia locale Gisella Puleo.

Nella cortina portuale e nelle strade adiacenti i vigili controlleranno il rispetto della sosta oraria. Questa comunicazione – ha sottolineato Puleo – vuole essere una preventiva informazione ai cittadini per evitare di incorrere poi inevitabilmente alla sanzione prevista in questi casi di violazione delle norme del codice della strada.

DIETRO LE QUINTE. L’operazione decoro avviata dalla Polizia comunale riguarda anche le auto abbandonate nelle vie cittadine. Grazie alle targhe o al telaio dell’auto si è riusciti a rintracciare i proprietari che sono stati invitati a rimuovere a proprie spese la vettura quasi sempre priva di assicurazione. Il caso più eclatante è accaduto in via dei Mille, nel porto di Milazzo, quando nei giorni scorsi un ragno meccanico ha letteralmente distrutto l’auto davanti ai passanti e issata su di un carroattrezzi prima di essere trasferita allo sfascio (vedi foto in alto).