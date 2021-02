Stop alla sosta selvaggia delle autovetture all’interno di piazza Duomo che oltre a rappresentare una mortificazione per l’area rappresenta un rischio sia per i pedoni che per l’arredo urbano, visibilmente danneggiato in questi anni da coloro che hanno considerato quello slargo un “comodo” parcheggio.

Nella giornata odierna sono stati installati da parte degli operai del Comune nuovi dissuasori, alcuni dei quali a sfera, in sostituzione di quelli che nel tempo sono stati asportati. Due di questi saranno a scomparsa per evitare l’accesso dei mezzi che sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, in occasioni di particolari eventi religiosi ed in particolare dei funerali.

«Un intervento necessario – sottolinea il sindaco Midili – per rendere la piazza concretamente off limits per le autovetture, consentendo tramite questa soluzione l’accesso solo per scopi attinenti l’attività religiosa. Non è possibile impedire materialmente la stessa cosa per i ciclomotori, il cui accesso è pure vietato, ma la riattivazione del sistema di videosorveglianza consentirà di verificare eventuali violazioni che saranno sanzionate».

Oltre alle telecamere è stato ripristinato l’impianto di illuminazione al fine così di accrescere la sicurezza nell’auspicio che – quando l’emergenza Covid sarà finita – piazza Duomo possa tornare ad essere un punto di aggregazione nel cuore della città, così come peraltro era nelle intenzioni del progetto a suo tempo redatto dall’architetto Nino Giardina.