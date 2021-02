Scuole chiuse lunedì 15 e martedi 16 per consentire la disinfestazione dei locali. Lo ha deciso il sindaco Pippo Midili, accogliendo la richiesta avanzata dai dirigenti scolastici. Il provvedimento riguarda tutti i plessi di competenza degli istituti Comprensivi Primo, Secondo e Terzo. Ad eseguire la disinfestazione sarà la ditta Ratidion di Milazzo.

Una decisione che arriva anche dopo i recenti episodi di contagi Covid che hanno riguardato le scuole messinesi. Nella città dello Stretto sono otto al momento gli istituti alle prese, in un modo o nell’altro, con il Coronavirus, a causa della positività di genitori, alunni, docenti o personale Ata. Una situazione che come da protocollo ha comportato l’avvio della didattica a distanza in varie classi. A chiudere i battenti, per la sanificazione dei locali, è l’istituto Boer di via Palermo, che sospenderà le lezioni in presenza fino al 16 febbraio dopo i 4 casi riscontrati, in attesa dell’esito dello screening su tutta la popolazione scolastica, che si terrà martedì pomeriggio all’ex Gazometro. Sanificazione già in corso anche nel plesso della Media Manzoni di via Ghibellina, in base a quanto disposto dalla dirigente scolastica. Fra le scuole in cui si sono registrati dei casi di Coronavirus anche Beata Eustochia, Petrarca, Evemero, Vittorini (tampone previsto il 16 febbraio) e San Francesco di Paola, con relativa attivazione della Dad nelle classi coinvolte direttamente o indirettamente (molti casi riguardano i genitori degli alunni).