La segnalazione è stata fatta da Giuseppe di Salvo, Leandro e Vittorio Lopes, Santino Cuzzupè e Rosy La Malfa. Sul posto tutte le autorità competenti e la Capitaneria di Porto di Milazzo che è prontamente intervenuta per i rilievi.

«Si tratta – puntualizza il biologo marino Carmelo Isgrò – del risultato dell’errato smaltimento di questi materiali che finiscono per impattare drammaticamente sul mondo marino e su i suoi indifesi abitanti»

Il mare, dopo la mareggiata di questi giorni, ha restituito il corpo senza vita di una tartaruga Caretta caretta strozzata da una corda di plastica aggrovigliata in un sacco enorme. Il ritrovamento oggi sulla spiaggia di Milazzo alla Ngonia del Tono.

