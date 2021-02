Milazzo, incidente in via Gramsci: grave un tredicenne

Grave incidente in via Gramsci, all’altezza dell’incrocio che conduce nella zona Parco. Ad avere la peggio un ragazzino di 13 anni trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani e, successivamente, disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Non è chiara la dinamica, si sa solo che il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio ed è coinvolta un’automobile. A quanto pare guidata dalla zia del ragazzino. Probabilmente si è trattato di un incidente autonomo causato dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Il tredicenne avrebbe un’emorragia cerebrale post trauma.

AGGIORNAMENTO. Dalle prime informazioni il ragazzino è arrivato al Policlinico intubato ed è stato ricoverato in Terapia Intensiva Pediatrica con traumi in molte parti del corpo.