Le antenne diffondono i segnali Rai e MediSet in tutta la fascia tirrenica. Da Milazzo fino a Patti non c’è segnale del digitale terrestre. Già allertati i tecnici. Numerose le proteste dei cittadini e segnalazioni anche a Oggi Milazzo.

Da stamattina tutta Milazzo, la valle del Mela e parte della zona tirrenica non ricevono i canali del digitale terrestre. Secondo quanto risulta ad oggi milazzo si tratterebbe di un problema di alimentazione elettrica dell’antenna di Monte Trino, a Capo Milazzo, che ha “silenziato” tutti i ripetitori tv, da quelli Rai a Mediaset.

