Può il dono di una bicicletta diventare una notizia? Se il regalo ha permesso ad un ragazzo di raggiungere in orario il posto di lavoro e mantenere quel piccolo reddito che consente alla famiglia di non finire letteralmente in mezzo ad una strada, siamo certi che qualche riga la merita. Si tratta di una storia apparentemente minima ma che può essere un grande esempio per tanti. Protagonista un nucleo familiare di Milazzo, una mamma e tre figli, che a causa del covid si sono ritrovati letteralmente in uno stato di povertà assoluta. C’erano giorni in cui non si sapeva se si riusciva a mangiare neanche una volta al giorno.

A venire incontro è stato un membro del Rotary Club Milazzo, Giuseppe Di Giovanni, che ha preso a cuore la vicenda e, con l’aiuto di amici ed altri soci, hanno cominciato a fornire viveri per il sostentamento e piccoli lavoretti per la mamma in modo da consentirgli almeno una entrata minima. A contribuire economicamente è anche il figlio diciassettenne che però, non avendo un mezzo per raggiungere i campi della Piana di Milazzo dove lavora come bracciante agricolo, rischiava di perdere il posto di lavoro. Ed ecco un altro dono.

Di Giovanni ha coinvolto Tommaso La Rosa, comandante della stazione dei carabinieri di San Filippo del Mela, ed insieme hanno acquistato una bicicletta che ha consentito al giovane di mantenere il lavoro. Ma non solo. A breve comincerà un corso per ottenere il brevetto da bagnino in modo da potere tentare un lavoro estivo in un lido. Piccole storie di provincia che riempiono il cuore di speranza.