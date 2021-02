Si chiama “L’ultimo romito” (Lithos Edizioni) la nuova fatica letteraria di Diego Celi, Pino Privitera e del giornalista Enzo Basso. Racconta la storia del sacerdote eremita padre Alessio Mandanikiotis , uomo di profonda cultura che vede il mondo con gli occhi di un intellettuale che ha consacrato la sua vita alla religione. Sarà nelle librerie da Marzo 2021. Di seguito l’anticipazione della sinossi:

Padre Alessio, come tutti lo chiamano, è un prete monaco ortodosso. Un uomo di fede e di profonda cultura, e come tutti gli uomini ha un vissuto e una storia. Vive in un eremo di un territorio, che vide un tempo la straordinaria fioritura della ascesi monastica italo-greca: l’eremo della Candelora. Traduce il racconto in fascinazione, officia insieme storia e fede; vi è nella sua parola epica ed estetica, che vengono dosate e donate con semplicità e chiarezza agli astanti. Nè muta copione quando il consenso diventa dissenso.

Padre Alessio Mandanikiotis è un vero monaco, ma anche un intellettuale: alla sublimazione espressiva e al talento oratorio aggiunge l’ironia propria di chi possiede una profonda cultura. Non vi è in questa recitazione la maschera comica o tragica dell’attore, solo una convinta e pervicace testimonianza di un mondo di cui è epigono e apostolo. A ciò si aggiunga l’indicibile carisma che accompagna chi naviga sull’onda della nostalgia, e sa evocare amori proibiti e storie rimosse, facendo leva sul fascino allusivo del rimpianto e dell’eroico andare contro la corrente del tempo. Lo scritto non vuole essere una apologia del monaco.

Diego Celi, Enzo Basso e Pino Privitera raccontano questa storia consapevoli di trattare un tema fascinoso ma non mediatico, da laici. Essi, tuttavia, vogliono suscitare una riflessione su una ferita sempre aperta che colpevolmente non vuole essere sanata: l’ecumenismo incompiuto.