DIETRO LE QUINTE. “Galluzzo l’avi mandari a cag…., l’avi a mandari a cag…”. In tanti ancora si domandano il nome della persona a cui il deputato di Diventerà Bellissima dovrebbe consigliare di….svuotare l’intestino repentinamente (sempre se il sonoro non inganna), ma la cosa certa è che a Milazzo i consigli comunali in collegamento da casa si rivelano sempre pieni di chicche e risvolti comici. Microfoni che non funzionano, incomprensioni tra esponenti della stessa maggioranza, passaggi di figli e mogli che forniscono notizie utili sulla cena sono fuori onda che farebbero la fortuna di una Striscia la notizia locale.

Già nella passata legislatura alcuni svarioni erano diventati oggetto di una clip divenuta un vero cult con centinaia di condivisioni sulle chat di WhatsApp. Gli ignoti videomaker l’avevano battezzata “La farsa del primo maggio” (guarda il video in basso)

Nell’ultima seduta di venerdì 29 gennaio, invece, durante l’intervento di Nino Italiano, esponente di Fratelli d’Italia, una voce in sottofondo gridava “Galluzzo l’avi a mandari a cag…., l’avi a mandari a cag…”. Il più reattivo a capire la gaffe è stato il consigliere Franco Rizzo che ha chiesto al tecnico di “disattivare” il microfono. «Ma prima devo capire chi è», è la replica. Ad essere stato silenziato, poco dopo, è stato Mario Sindoni, il consigliere più votato dell’aula nella lista Diventerà Bellissima. (GUARDA I VIDEO IN BASSO)

