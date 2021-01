E’ nato a Milazzo il Comitato della Buona Destra. Il Comitato – si legge in una nota stampa – ha il fine di diffondere e aggregare, intorno al suo “manifesto valoriale”, tutte quelle forze di Destra che non si riconoscono e che vogliono essere alternative all’attuale centrodestra a leadership Lega(Nord). Una fucina di idee aperta al dialogo con tutte le forze sane del paese che abbiano veramente a cuore l’interesse nazionale.

«La nostra ambizione non è quella di creare un partito che faccia da spalla a populisti e sovranisti ma che, come avviene per tutte le grandi destre europeo, ne sia l’argine – spiega il portavoce, l’avvocato Alfio Chirafisi – la nostra è una rivoluzione della normalità e, come ogni rivoluzione, nasce da un libro, “Dalla parte di Jekyll: Manifesto per una Buona Destra” di Filippo Rossi che è ispiratore e fondatore di questo partito. Tutti coloro che volessero aderire a questa rivoluzione o che volessero approfondire questo progetto possono contattarci sulla nostra pagina Facebook “Buona Destra – Comitato Milazzo” o scrivere una mail a info@buonadestra.it».

Secondo i promotori che si affacciano di nuovo al mondo politico dopo esperienze in Azione Giovane (movimento ufficiale dei giovani che si riconoscevano nelle finalità di Alleanza Nazionale) «la destra, del resto, non può mai essere populista. Tutta la tradizione culturale della destra, da Platone a Evola, passando per Hegel e Gentile, si basa sull’idea che il popolo debba essere guidato ed educato e mai inseguito e assecondato nei suoi istinti. La Buona destra conosce la differenza fra il Popolo sovrano e la massa informe che, fra Cristo e Barabba, sceglierà sempre di salvare il secondo».