ROMETTA. Un incidente stradale in prossimità dei caselli di Rometta in direzione Palermo-Messina con un ferito. È successo ieri sera alle 20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando di Messina. Il soccorso é scattato in seguito al violento impatto tra due vetture, una delle quali, per cause in fase di accertamento, un Suv di colore bianco è precipitato sulla strada provinciale sottostante adiacente la carreggiata. Il bilancio è un ferito che è stato subito trasportato in ospedale dal personale del 118. Sul posto è intervenuta la squadra lavori del Consorzio autostradale e la Polizia stradale per la gestione della viabilità della rete.

