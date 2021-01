Dopo Milazzo anche le scuole elementari e la prima media della città di San Filippo del Mela proseguiranno con la didattica a distanza da lunedì prossimo.

Oggi verrà, infatti, perfezionato il provvedimento con la quale verrà prorogata la didattica a distanza, sino alla fine della prossima settimana, in attesa dei risultati di uno screening, che interesserà la popolazione scolastica (alunni e personale scolastico) e che verrà effettuato nei tempi e con le modalità che verranno concordate con con l’ASP.

Tale decisione è stata assunta, dopo la valutazione della situazione locale e dopo un colloquio con i vertici provinciali Usca, in via precauzionale ed in attesa dei risultati dello screening e/o di altri provvedimenti governativi.