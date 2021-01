L’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha trasmesso al Comune di Milazzo il decreto di finanziamento per l’ampliamento e l’adeguamento del Centro comunale di raccolta (CCR) di contrada Masseria. La somma messa a disposizione ammonta a poco più di 414 mila euro. Il progetto era stato predisposto dalla passata amministrazione Formica. La struttura rimane sequestrata dalla magistratura visto lo stato di abbandono in cui si trovava con maiali che si muovevano indisturbati nei terreni.

L’obiettivo – secondo quanto emerge dal progetto – è quello di realizzare le opere principali di raccordo e allaccio ai sottoservizi comunali, l’adeguamento della stazione di conferimento delle varie frazioni di rifiuto, la realizzazione di opere occorrenti per interfacciare le due stazioni di conferimento, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e il rifacimento di quello d’allarme.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili che subito dopo l’insediamento aveva incontrato a Palermo i vertici dell’assessorato per cercare di sbloccare una vicenda che, dopo l’iniziale annuncio dell’ammissione – avvenuto nel 2017 – si era bloccata e aveva addirittura messo in discussione l’erogazione del finanziamento stesso.

“La vicenda del CCR è nota – afferma Midili – anche perché la struttura continua a rimanere sotto sequestro. Siamo riusciti attraverso l’interlocuzione col dirigente generale Calogero Foti, che ringrazio, a superare gli intoppi e già a fine dicembre eravamo consapevoli di poter ottenere queste risorse che sono fondamentali per intervenire su una struttura che è fondamentale per far sì che il servizio di igiene ambientale sia funzionante e a norma, al fine di svolgere quel ruolo di area a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e agevolare anche il recupero del rifiuto. Ora procederemo agli atti conseguenti per individuare la ditta che dovrà effettuare l’intervento, cercando contestualmente di ottenere il dissequestro della struttura».