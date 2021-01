L’associazione Prima il Territorio presieduta dall’Onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’Ars, ha comunicato l’adesione di Carmelo Torre, già assessore comunale di Milazzo.

«A seguito dell’incontro di oggi abbiamo formalizzato un laboratorio di idee per Milazzo che mettono al centro l’impegno civico e le progettualità per creare occupazione – ha dichiarato Catalfamo».

«Abbiamo formalizzato un accordo con l’associazione Prima il territorio – dichiara Carmelo Torre – partendo dalla dalla concertazione per portare avanti piani di sviluppo aldilà degli steccati politici e ideologici, proprio a partire dalla autonomia dei territori bisogna creare le giuste sinergie con tutte le persone di buona volontà che vogliono il bene comune».

LO SCONTRO CON AMATA. Carmelo Torre, dopo essersi dimesso dalla giunta Formica pochi mesi prima del voto, si era schierato con Fratelli d’Italia candidandosi al consiglio comunale a supporto dell’ex avversario Pippo Midili, volto dell’opposizione. La mancata elezione ha creato una serie di malumori in particolare tra Torre e il deputato Elvira Amata. Eloquenti i post sui social di Torre. «Prendo atto che l’onorevole Amata,( 31 consensi alle scorse regionali a Milazzo) senza interpellarmi, ha costituito il circoletto dei fratelli d’Italia a Milazzo – scrive il 13 novembre – Inaccettabile. Dopo avermi contattato e supplicato per la composizione della lista alle recentissime amministrative ( non sapeva come fare). Tuttavia ha pensato bene di vantarsi del risultato ottenuto a Milazzo .. il suo contributo è stato quello di due candidati, uno zer voti, l’altra 32 voti attuale presidente del circolo. Un partito si organizza con regole certe e mantenendo gli impegni presi… la deputata Amata non ha regole». Torre aderendo a Prima il Territorio si avvicina, di fatto, agli ambienti della Lega che vede a Milazzo separati in casa i consiglieri Damiano Maisano e Alessio Andaloro.

DIETRO LE QUINTE. La rottura tra Carmelo Torre e il deputato Elvira Amata si sarebbe consumato sulla mancata nomina ad assessore nella giunta Midili. Accordo che sarebbe stato raggiunto – secondo quanto sostiene Torre agli amici – prima della composizione della lista di Fratelli d’Italia. Al suo posto è stata preferita Beatrice De Gaetano che gode del supporto in aula del consigliere Nino Italiano e del nuovo arrivato Franco Russo.