Milazzo, pubblicato il bando per la creazione di “casette dell’acqua”

Milazzo, pubblicato il bando per la creazione di “casette dell’acqua”

Il comune di Milazzo cerca operatori economici interessati alla installazione di due distributori automatici per l’erogazione di acqua pubblica, da collocare nelle piazze, “Impastato” in località Ciantro e “Campanile”, in località San Pietro. Gli uffici del settore Ambiente hanno pubblicato sull’albo pretorio una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica. Le istanze a partecipare vanno presentate al Comune entro lunedì 18 gennaio.

Sulla scorta delle istanze presentate si procederà ad esperire la gara che verrà aggiudicata valutando la migliore proposta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una serie di elementi.

«Il Comune – si legge in una nota – intende accelerare per garantire un servizio che è molto richiesto visto che le fontane di acqua microfiltrata anche frizzante – erogata a condizioni di gran lunga vantaggiose rispetto alle acque oligominerali vendute negli esercizi commerciali – garantiscono alle famiglie un risparmio non solo economico ma anche ambientale».

Sensibilizzare la cittadinanza in tal senso – afferma l’Amministrazione – comporterà una minore produzione di materie plastiche e, nel contempo, promuoverebbe il concetto di eco sostenibilità, educando all’uso delle bottiglie di vetro in luogo di quelle di plastica con una notevole riduzione dei costi di smaltimento di quest’ultime. E ciò anche nell’ottica di trasformare Milazzo in una città “plastic free».