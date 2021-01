Il dottore Gianfranco Nastasi è stato nominato a capo del coordinamento della “Centrale operativa Usca” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, in qualità di componente dello staff del Commissario ad acta per il covid. L’Unità speciale di continuità assistenziale si occupa di fornire assistenza i malati di covid, gestisce i drive in per i tamponi e monitorerà anche sulle vaccinazioni.

Un incarico prestigioso che conclude un 2020 dolce amaro. Nastasi, infatti, oltre che per la sua attività di medico generale, è noto per la sua attività politica trentennale. Fino ad ottobre ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale ma non è stato riconfermato in aula alle recenti amministrative nella lista di Diventerà Bellissima.