Italia Nostra lancia l’allarme sull’ennesimo crollo al Palazzo dei Vicerè al Borgo di Milazzo. In una nota segnalano che il tetto del Palazzo del Governatore (impropriamente inteso dei Viceré), all’incontro tra via Impallomeni e via D’Amico Rodriquez, è stato oggetto di ulteriori cedimenti che aggravano lo stato di pericolo in cui versa l’intera struttura. Il crollo si aggiunge a quello delle strutture interne e alla mancata protezione esterna degli ingressi.

«Il Palazzo, da tempo colpevolmente abbandonato al degrado – si legge nella nota inviata alle istituzioni locali – è parte fondamentale del patrimonio storico e architettonico della Città. Fu sede in epoca spagnola e poi in epoca borbonica di importanti eventi storici e vi soggiornarono governatori e luogotenenti soprattutto nel periodo in cui Milazzo fu capitale amministrativa, dopo la rivolta antispagnola di Messina del 1674».

Il suo recupero è stato più volte oggetto di sollecitazioni da parte delle associazioni culturali cittadine che hanno avanzato idee e proposte di recupero, ipotizzando la trasformazione del bene in centro culturale o spazio museale con sala conferenze e di attività aperte alla Cittadinanza. La stessa proprietà (l’Ipab Regina Margherita) nel 2018, ne ha programmato la dismissione senza risultato.