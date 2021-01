Poco prima delle 17 un pirata della strada ha travolto a Piazza Roma un ragazzino di 13 anni. Il giovane stava attraversando con il suo monopattino elettrico le strisce pedonali all’angolo tra la via Pistorio e Piazza Roma. L’automobile non si è fermata e si è data alla fuga. Il giovane, studente della Scuola Media Garibaldi”, è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno valutato una grave frattura multipla e scomposta del femore con il conseguente trasferimento in codice rosso al Policlinico di Messina visto che il pronto soccorso del Fogliani è a mezzo servizio a causa di un focolaio di covid che ha colpito i personale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, coordinati dal capitano Andrea Ortolani, che stanno rilevando particolari (a cominciare da una brusca frenata) per individuare il mezzo che ha travolto il piccolo. Potranno essere d’aiuto anche telecamere di video sorveglianza presenti sul posto.