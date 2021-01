Al Pronto soccorso di Milazzo ormai si può parlare della presenza di un vero focolaio di Covid 19. Sono complessivamente dodici le persone contagiate tra medici, infermieri e personale parasanitario. Per due di loro, addirittura, si è dovuto procedere al ricovero per la gravità dei sintomi. Come risulta ad Oggi Milazzo le prime avvisaglie sono state registrate poco dopo Natale e si sono concretizzate in queste ore. Domani la direzione sanitaria del Fogliani sottoporrà a tampone molecolare tutto il personale, operazione che verrà ripetuta a distanza di cinque giorni.

Oggi, intanto, comincia la sanificazione dei locali due volte al giorno, procedura disposta dalla direzione che verrà portata avanti ad oltranza fino a nuova disposizione. Inoltre, è stato allertato il 118 chiedendo di dirottare il più possibile le emergenze che non vengono valutate codice rosso nelle strutture sanitarie di Messina e Patti, in modo da dare un po’ di tregua al personale ridotto al lumicino. Inizialmente si ipotizzava di disporre la quarantena obbligatoria per tutto il personale ma, proprio per l’impossibilità di sostituire medici e infermieri risultati positivi, non è stato possibile percorrere questa strada.

La prossima settimana nel distretto dovrebbero giungere 150 vaccini anti-covid che verranno inoculati esclusivamente al personale del Covid Hospital di Barcellona che lavorano in prima linea.