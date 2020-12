La Tribuna dello stadio di Milazzo “Marco Salmeri” deve essere abbattuta. Nessun adeguamento va ipotizzato come soluzione. E’ necessario costruirla nuova. Nel giorno di Natale arriva l’iniziativa dei gruppi organizzati Vecchi Ultras 1984 e Gioventù Vecchie Maniere. Loro oggi sulla pagina facebook “La Gradinata Milazzo” hanno pubblicato un video che raccoglie la testimonianza di volti noti dello sport milazzese che hanno aderito all’iniziativa. Un filmato registrato da ex componenti del Milazzo Calcio per sensibilizzare l’amministrazione comunale e attirare l’attenzione proprio sulla struttura sportiva più importante della città. Senza mezzi termini i tifosi chiedono l’abbattimento dell’attuale tribuna ormai inagibile e obsoleta e la realizzazione di una nuova. La speranza è quella di dare decoro allo stadio nell’attesa che la squadra del Milazzo ritorni nelle categorie che contano.

Al video ha preso parte Gaetano Salmeri, fratello di Marco a cui è stato intitolato la stuttura sportiva della città del Capo. Nel video la presa di posizione anche di Francesco Cernuto, calciatore milazzese che ha sempre giocato in categoria importanti.

All’iniziativa hanno aderito: Mauro Zampollini, Francesco Romeo, Salvatore Rosato, Guglielmo Vitale, Stefano Vitale, Arturo Iumiento, Marco Irato, Antonino Salmeri, Pippo Gitto, Francesco Cernuto, Antonino Amato, Giuseppe Guido, Sandro La Rosa, Simone d’Arrigo, Marco Cirillo, Giuseppe Orioles, Mauricio Sanguinetti, Niko Caragliano, Maximiliano Cejas, Gaetano Salmeri

GUARDA:

https://fb.watch/2Bw5PSMrLn/