MESSINA. La cena della Vigilia di Natale per famiglie, giocattoli e regali per bambini, sostegni economici: sono alcuni degli aiuti concreti che provengono da due storiche aziende messinesi, da sempre impegnate a sostegno del territorio: l’acqua Fontalba e Fotiauto, scese in campo per stare vicino alla Comunità di Sant’Antonio, che ogni giorno accoglie centinaia di persone bisognose di assistenza.

«Questa iniziativa parte dalla consapevolezza di aver vissuto, in questo 2020, giorni carichi di incertezze – dice Giuseppe Foti, amministratore unico Fotiauto – E’ stato un anno che ha messo a dura prova molti di noi, anche se qualcuno in maniera particolare. È per questo che ho deciso di sostenere i volontari che con profondo spirito di abnegazione dedicano il loro tempo ai più bisognosi e alle persone in difficoltà».

Le due imprese stanno collaborando per mettere a disposizione anche aiuti economici in denaro, al fine di fronteggiare le emergenze quotidiane e le esigenze mensili di tutte le famiglie, che la Comunità di Sant’Antonio assiste attraverso il proprio impegno sociale.

«E’ un momento particolarmente difficile per tutti – spiega l’imprenditore Alessandro Faranda, amministratore unico di Fontalba – ma non possiamo far mancare l’aiuto ai cittadini più fragili e vulnerabili, agli anziani, ai più piccoli che vivono situazioni non facili, quale testimonianza e pratica concreta di solidarietà».

