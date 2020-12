Affrontare in modo risolutivo l’emergenza allagamenti nella Piana. E’ quanto chiedono i capigruppo di maggioranza al presidente Alessandro Oliva, condividendo un documento redatto dal collega di Forza Italia, Santino Saraò.

L’esponente “azzurro” evidenzia che il problema si trascina da parecchi anni senza aver mai avuto riscontro da parte delle varie Amministrazioni che si sono succedute a palazzo dell’Aquila. I disagi per i residenti di quelle zone sono notevoli e oggi il fenomeno degli allagamenti mette a rischio circa 7000 persone che risiedono nelle contrade Migliavacca,San Paolino, Fiumarella,via Liberta’,San Marco, San Pietro, Due Bagli,Carrubbaro,San Basilio, Bastione, via Pirandello, Santa Marina, Feliciata, Scaccia, Acqueviole, Ciantro, via Guido e Via Cono a Santa Marina e via Simeto a Bastione.

Dopo aver sottolineato la necessità di far rispettare l’ordinanza sindacale che obbliga tutti i proprietari di terreni prospettanti sulle strade pubbliche del territorio di Milazzo al rispetto di precisi adempimenti, i consiglieri chiedono l’attuazione di una serie di interventi e specificatamente: per via Guido e via Cono di aggiornare sul piano triennale progetti esistenti, come quello del 2001 e procedere successivamente agli espropri dei terreni; definire il piano regolatore, potenziare e rendere più assidua la manutenzione delle caditoie, delle strade e delle griglie; fare osservare le regole alle Ferrovie dello Stato, Consorzio delle autostrade, all’ESA e al Consorzio di bonifica Valle Del Mela, per una costante pulizia dei canali di scolo e soprattutto predisporre progetti anche a stralcio che interessino, anche singolarmente, tutte le zone periferiche sopracitate, al fine di ripristinare o realizzare il necessario sistema di raccolta acque, attingendo a fondi regionali, nazionali ed europei.