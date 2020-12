L’Associazione Tonosolemare, invece, assieme al Movimento sportivi Milazzesi spinge per la creazione di un percorso vita sul lungomare di Ponente. Prevede l’installazione di attrezzi sportvi all’aperto

Per votare basta inviare una mail a protocollogenerale@comune.milazzo.me.it con questo testo: 19)”Riqualificazione Villa Nastasi”. Inserendo in OGGETTO: “VOTAZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA”.

recupero del parco «da anni inaridito e triste» ridandogli dignità. Risanare giochi esistenti in loco e inserire giochi nuovi adatti ai bambini disabili. Risistemare e abbellire panchine esistenti in loco con l’obiettivo di farle divenire panchine artistiche con soggetti siciliani a cura di Pittori Milazzesi.

Per promuovere l’iniziativa basta inviare una mail a protocollogenerale@comune.milazzo.me.it con l’oggetto ed il testo indicati di seguito, senza necessità di aggiungere altro.

Gli ultimi appelli sono del Comitato La Nostra Città che promuove la creazione di percorsi pedonali e ciclabili e spazi verdi con relative panchine. Il percorso pedonale/ciclabile dovrebbe nascere recuperando il recupero del vecchio sedime ferroviario e attraversa le campagne della città. Il percorso si sviluppa totalmente in piano e non presenta difficoltà, diventerebbe una preziosa alternativa al traffico cittadino, inoltre dà la possibilità di raggiungere facilmente, il nuovo Palazzetto dello Sport, l’uscita Ponente dell’Asse Viario ed il Centro Sportivo di Fossazzo.

Ultime ore per votare uno dei progetti di democrazia partecipata del comune di Milazzo. Nelle ultime settimane è scattata una sorta di “campagna elettorale” che ha visto protagonista principalmente le associazioni cittadine, ognuno ha invitato a votare i cittadini per un progetto specifico. La votazione tramite mail finirà oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 12.

Milazzo, ultime ore per votare il progetto di democrazia partecipata. Gli appelli di La Nostra città, Tonosolemare e AmiAmo Milazzo

Milazzo, ultime ore per votare il progetto di democrazia partecipata. Gli appelli di La Nostra città, Tonosolemare e AmiAmo Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.