Il maltempo sta flagellando la zona tirrenica messinese. A Milazzo è stato allertato il Coc (Centro operativo comunale) l’amministrazione invita a prestare la massima attenzione ed evitare di spostarsi dalle abitazioni in difetto di improcrastinabili esigenze. Invita a valutare bene il percorso ed evitare zone allagate/allagabili in particolar modo l’asse viario, via Ciantro, via San Paolino, via Kennedy, via Due Bagli, via Fiumarella e tutta la zona della Piana di Milazzo.

I lettori di oggi Milazzo hanno inviato decine di foto e video per mettere in risalto lo stato di crisi di alcune zone. Eccone una selezione.