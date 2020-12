MONFORTE SAN GIORGIO. Nove metri di tradizione. Proprio così. L’albero allestito in piazza IV novembre a Monforte San Giorgio è realizzato con 1800 piastrelle di lana all’uncinetto. Esattamente come le coperte che in passato venivano fatte dalle nostre nonne. Un impatto visivo che lascia senza parole. Una ventata di allegria portata nella piazza centrale del paese da un filo di lana lungo più di 50.000 metri, intrecciato dalle mani di quaranta donne monfortesi. Persino la stella posta in cima è realizzata con l’uncinetto.

L’idea di realizzare un albero con la tecnica del patchwork prende spunto da un’iniziativa nata a Trivento in Molise. Così in meno di due mesi, aiutate dall’Associazione Katabba che ne ha curato l’assemblaggio, la struttura e il montaggio, l’albero di Natale “illumina” a festa il principale luogo di aggregazione di Monforte.

Ogni piastrella rappresenta la personalità e la creatività di chi l’ha realizzata, 1800 piastrelle diverse che insieme hanno l’intento di tenere legato l’intera comunità. «E’ un albero che illuminerà la nostra piazza in attesa di poterci riunire ancora ai piedi della nostra Chiesa Madre – sostengono all’unisono i promotori dell’iniziativa – per i tanti eventi che ci hanno visto sempre protagonisti. Un filo di lana che ci unisce mentre speriamo che quest’albero, doni un sorriso ai nostri bimbi e ci faccia riflettere sull’importanza dello stare insieme, del costruire insieme senza presunzioni. Perché il valore delle cose, delle persone, del lavoro si comprende, purtroppo, solo quando non ci sono più. Immagineremo i nostri cari lontani, i nostri nonni chiusi in casa, i nostri piccoli eroi bambini, festeggiare con noi sotto quest’albero e forse sarà un po’ più Natale».