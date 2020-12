E’ grave e lotta tra la vita e la morte la giovane che oggi, poco dopo mezzogiorno, ha avuto la peggio in uno scontro frontale tra automobili ad Archi, frazione di San Filippo del Mela. L.R. 26 anni, che viaggiava a bordo di una Smart guidata dal fidanzato, ha riportato un’emorragia cerebrale, la disseccazione dell’aorta toracica, la rottura della milza e fratture multiple. Dopo essere stata operata dai chirurghi dell’ospedale Fogliani è stata trasferita d’urgenza al Policlinico di Messina con l’elisoccorso.

Incidente stradale a San Filippo del Mela, in fin di vita una ventiseienne

Incidente stradale a San Filippo del Mela, in fin di vita una ventiseienne

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.